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Стоит ли бороться с муравьями на даче?

Разбираемся: какая польза от муравьёв

1:28
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи часто встречаются на дачных участках. Некоторые садоводы считают их вредителями, так как они могут повредить растения и цветы. Однако, на самом деле, муравьи могут принести большую пользу на даче.

Разбираемся: какая польза от муравьёв
Фото: flickr.com by Jeff Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Муравьи являются важными поллинизаторами. Они переносят пыльцу с одного цветка на другой, что способствует опылению и росту растений. Благодаря этому, на даче можно получить более обильный урожай овощей и фруктов.

Насекомые являются естественными врагами вредителей растений, таких как тли и клещи. Они питаются этими вредителями и помогают поддерживать баланс в экосистеме на даче. Благодаря этому, садоводы могут избежать использования химических средств защиты растений, что положительно сказывается на здоровье и безопасности продуктов, выращенных на даче.

Кроме того, муравьи также помогают в переработке органического материала. Они активно участвуют в разложении остатков растений и создании плодородной почвы. Благодаря этому, на даче можно получить более качественные и питательные овощи и фрукты.

Наконец, муравьи являются важными членами экосистемы на даче. Они помогают поддерживать баланс в природе и способствуют ее разнообразию. Без них, на даче могут появиться другие вредители, которые будут наносить больший ущерб растениям.

Садовые Муравьи на даче ➡ Польза или вред?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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