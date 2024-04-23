Знакомим с наиболее эффективным способом улучшения качества почвы

Говорим о мульчировании корой

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование корой — это процесс накрытия почвы слоем коры деревьев или других растительных материалов. Этот метод является одним из наиболее эффективных способов улучшения качества почвы и поддержания здоровья растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Apostoloff

Мульча из коры помогает сохранить влагу в почве. Она предотвращает испарение влаги и защищает почву от пересыхания. Это особенно важно в жаркие летние месяцы, когда растения нуждаются в большом количестве воды для нормального роста и развития.

Кроме того, мульчирование корой помогает подавлять рост сорняков. Слои коры создают барьер для семян сорняков, не позволяя им прорастать и конкурировать с растениями за питательные вещества и влагу. Это позволяет сократить время и усилия, затрачиваемые на удаление сорняков вручную или с помощью химических средств.

Кроме того, мульча из коры может служить источником питательных веществ для почвы. При естественном разложении коры она высвобождает микроэлементы и органические вещества, которые питают растения и улучшают качество почвы. Также кора может служить укрытием для микроорганизмов, которые способствуют разложению органических веществ и улучшению структуры почвы.

Для мульчирования корой необходимо выбрать правильный тип коры. Лучше всего подходит кора хвойных деревьев, таких как сосна или ель. Она обладает высокой степенью кислотности, что помогает подавлять рост сорняков и предотвращать развитие болезней. Также важно выбрать правильную толщину слоя коры — от 5 до 10 см. Слишком тонкий слой не будет эффективно удерживать влагу и подавлять рост сорняков, а слишком толстый может препятствовать доступу кислорода к корням растений.