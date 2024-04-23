На каком расстоянии сажать огурцы?

Говорим о расположении растений

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При выращивании огурцов важно не только правильно подобрать сорт и обеспечить оптимальные условия для их роста, но и правильно расположить растения на грядке. Одним из важных аспектов является расстояние между лунками для огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, на каком расстоянии нужно делать лунки для огурцов? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как сорт огурцов, условия выращивания и желаемый урожай.

Во-первых, необходимо учитывать размеры сорта огурцов. Например, для кустовых сортов, которые не требуют подвязки, расстояние между лунками должно быть около 30-40 см. Для вьющихся сортов, которые нуждаются в поддержке, расстояние может быть больше — около 50-60 см.

Во-вторых, следует учитывать условия выращивания. Если огурцы выращиваются в теплице, то расстояние между лунками может быть меньше, так как растения не будут конкурировать за питательные вещества и пространство. В открытом грунте же рекомендуется оставлять большее расстояние между лунками, чтобы растения имели достаточно места для роста и развития.

Также важно учитывать желаемый урожай. Если вы хотите получить большое количество огурцов, то лучше оставить большее расстояние между лунками, чтобы растения имели достаточно питательных веществ и не конкурировали между собой. Если же вы хотите получить меньшее количество, то можно сократить расстояние между лунками.

Важно помнить, что огурцы любят влажную почву, поэтому при высадке растений следует учитывать расстояние до ближайшего источника воды. Также не стоит забывать о правильном уходе за растениями, включая регулярный полив и подкормки.

В итоге, оптимальное расстояние между лунками для огурцов зависит от сорта, условий выращивания и желаемого урожая. Следует учитывать все эти факторы и подбирать расстояние индивидуально для каждого случая.