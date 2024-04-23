Какие растения не дают расти сорнякам?

Эти цветы против сорняков

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существует множество растений, которые могут помочь в борьбе с сорняками. Некоторые из них даже могут предотвратить их появление.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, многие виды кустарников и деревьев, такие как можжевельник, можжевельник китайский, кипарис, можжевельник сибирский и другие, обладают способностью подавлять рост сорняков вокруг себя.

Также эффективными борцами с сорняками являются растения с густой листвой, которые создают тень и не дают сорнякам получать достаточно солнечного света для роста. К ним относятся многие виды хвойных, как ель, сосна, туя, а также многие виды кустарников, например, барбарис, боярышник, кизильник и другие.

Кроме того, некоторые растения обладают способностью выделять вещества, которые подавляют рост сорняков. Например, чеснок, лук, огурец, помидоры, картофель и другие овощные культуры могут помочь в борьбе с сорняками.

Также стоит отметить, что правильная организация посадки растений, соблюдение правил севооборота и уход за почвой также могут снизить риск появления сорняков на участке.

В целом, выбор растений, которые не дают расти сорнякам, зависит от множества факторов, включая климатические условия, тип почвы и особенности участка. Поэтому перед посадкой растений стоит обратиться к специалистам или провести собственное исследование, чтобы выбрать наиболее подходящие растения для борьбы с сорняками на вашем участке.