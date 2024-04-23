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В каком месте огорода лучше всего сажать фасоль?

Урожай фасоли зависит от места её посадки

1:40
Садоводство » Овощи

Фасоль является одним из самых известных и популярных овощей в мире. Это растение не только является вкусным и питательным, но и легко выращивается в саду или огороде. Однако, чтобы получить хороший урожай фасоли, очень важно выбрать правильное место для посадки.

Урожай фасоли зависит от места её посадки
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из ключевых факторов для успешного выращивания фасоли — это выбор подходящего места. Фасоль любит солнечные места, поэтому для посадки ее необходимо выбирать открытые и хорошо освещенные участки. На таком месте растение получит достаточно солнечного света, что способствует хорошему росту и развитию.

Также важно обратить внимание на почву. Фасоль предпочитает умеренно плодородные почвы с хорошим дренажем. Перед посадкой фасоли рекомендуется удобрить почву, добавив компост или другие питательные вещества, чтобы обеспечить растению достаточное количество питательных веществ.

Помимо этого, важно также учитывать соседство культур. Фасоль хорошо растет и развивается вместе с морковью, кукурузой, помидорами, чесноком и луком. Однако стоит избегать посадки фасоли рядом с редисом, свеклой, кукурузой и частью бобовых, так как это может привести к плохому росту и урожаю.

Итак, выбрав подходящее место для посадки фасоли, не забудьте удобрить почву, обеспечить растение достаточным количеством солнечного света и правильно выбрать соседние культуры. В результате вы сможете получить вкусный и питательный урожай фасоли, которым будете радовать себя и близких.

Фасоль кустовая, спаржевая от А до Я
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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