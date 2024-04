Семена быстро прорастают уже на второй день: вот куда нужно посадить огурцы

Выращивание в кокосовом субстрате огурцов обеспечивает равномерные всходы. Кокосовый субстрат отличается лёгкостью и хорошей воздухопроницаемостью, а также способностью долго удерживать влагу. Этот метод подходит даже для тех, кто не может работать с обычной почвой из-за аллергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported