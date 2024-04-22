Семена быстро прорастают уже на второй день: вот куда нужно посадить огурцы

Выращивание огурцов в кокосовом субстрате

Выращивание в кокосовом субстрате огурцов обеспечивает равномерные всходы. Кокосовый субстрат отличается лёгкостью и хорошей воздухопроницаемостью, а также способностью долго удерживать влагу. Этот метод подходит даже для тех, кто не может работать с обычной почвой из-за аллергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Процесс посева прост: сначала грунт заливают водой, и через несколько минут он готов для использования. Затем его выкладывают в контейнер, делают углубления и равномерно раскладывают семена горизонтально. После этого посевы присыпают кокосовым субстратом, покрывают плёнкой и помещают в теплое место.

Семена быстро прорастают уже на второй или третий день. Через 10-14 дней их можно пересадить в стаканчики.