Готовим почву к посадке картофеля: рассказываем, что положить в лунки

Все дачники выращивают картофель, даже на небольших участках, чтобы насладиться свежей картошкой осенью. Для получения хорошего урожая необходимо правильно подготовить почву для посадки.
Место для картофеля следует выбирать ровным и солнечным, без скопления воды. Важно также следить за предшественниками и не сажать картофель на одном месте несколько лет подряд. Органические удобрения, такие как перегной или компост, следует равномерно распределить по почве и тщательно внести их, чтобы обогатить её питательными веществами и улучшить её структуру.
После подготовки почвы делают лунки на расстоянии около 30 см друг от друга для средних сортов и 35-40 см для крупных. Глубина лунок около 10 см.
Для удобрения посадочных лунок под картофель могут использоваться различные варианты:
Древесная зола. Это удобрение также выполняет роль разрыхлителя. На плотных грунтах достаточно положить 2-3 столовые ложки золы в лунку. Можно также смешать золу с таким же количеством речного песка. При кислой почве рекомендуется добавить 5-6 ложек золы в одну ямку.
Комплексное удобрение. В одну лунку достаточно внести одну чайную ложечку нитроаммофоски или азофоски, хорошо перемешав с землей, чтобы гранулы не соприкасались с клубнями.
Перегной или компост. Для хорошего эффекта в каждую лунку можно внести по 250-300 г перегноя или компоста. Если почва песчаная, можно добавить 2 ложки золы и горсть глины в гранулах.
Суперфосфат. При сильном утомлении почвы можно добавить удобрение, содержащее один элемент, например, 15-20 г аммиачной селитры или 5-10 г сульфата калия и столько же суперфосфата, тщательно перемешав с землёй.
Птичий помёт. Разбавленный водой в 20 раз птичий помет проливают в лунку, затем кладут клубни и прикапывают землёй.
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