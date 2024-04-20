Готовим почву к посадке картофеля: рассказываем, что положить в лунки

Как вырастить хороший урожай картофеля

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Все дачники выращивают картофель, даже на небольших участках, чтобы насладиться свежей картошкой осенью. Для получения хорошего урожая необходимо правильно подготовить почву для посадки.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Место для картофеля следует выбирать ровным и солнечным, без скопления воды. Важно также следить за предшественниками и не сажать картофель на одном месте несколько лет подряд. Органические удобрения, такие как перегной или компост, следует равномерно распределить по почве и тщательно внести их, чтобы обогатить её питательными веществами и улучшить её структуру.

После подготовки почвы делают лунки на расстоянии около 30 см друг от друга для средних сортов и 35-40 см для крупных. Глубина лунок около 10 см.

Для удобрения посадочных лунок под картофель могут использоваться различные варианты:

Древесная зола. Это удобрение также выполняет роль разрыхлителя. На плотных грунтах достаточно положить 2-3 столовые ложки золы в лунку. Можно также смешать золу с таким же количеством речного песка. При кислой почве рекомендуется добавить 5-6 ложек золы в одну ямку.

Комплексное удобрение. В одну лунку достаточно внести одну чайную ложечку нитроаммофоски или азофоски, хорошо перемешав с землей, чтобы гранулы не соприкасались с клубнями.

Перегной или компост. Для хорошего эффекта в каждую лунку можно внести по 250-300 г перегноя или компоста. Если почва песчаная, можно добавить 2 ложки золы и горсть глины в гранулах.

Суперфосфат. При сильном утомлении почвы можно добавить удобрение, содержащее один элемент, например, 15-20 г аммиачной селитры или 5-10 г сульфата калия и столько же суперфосфата, тщательно перемешав с землёй.

Птичий помёт. Разбавленный водой в 20 раз птичий помет проливают в лунку, затем кладут клубни и прикапывают землёй.