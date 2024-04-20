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Готовим почву к посадке картофеля: рассказываем, что положить в лунки

Как вырастить хороший урожай картофеля

2:16
Садоводство » Советы

Все дачники выращивают картофель, даже на небольших участках, чтобы насладиться свежей картошкой осенью. Для получения хорошего урожая необходимо правильно подготовить почву для посадки.

Как вырастить хороший урожай картофеля
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Место для картофеля следует выбирать ровным и солнечным, без скопления воды. Важно также следить за предшественниками и не сажать картофель на одном месте несколько лет подряд. Органические удобрения, такие как перегной или компост, следует равномерно распределить по почве и тщательно внести их, чтобы обогатить её питательными веществами и улучшить её структуру.

После подготовки почвы делают лунки на расстоянии около 30 см друг от друга для средних сортов и 35-40 см для крупных. Глубина лунок около 10 см.

Для удобрения посадочных лунок под картофель могут использоваться различные варианты:

Древесная зола. Это удобрение также выполняет роль разрыхлителя. На плотных грунтах достаточно положить 2-3 столовые ложки золы в лунку. Можно также смешать золу с таким же количеством речного песка. При кислой почве рекомендуется добавить 5-6 ложек золы в одну ямку.

Комплексное удобрение. В одну лунку достаточно внести одну чайную ложечку нитроаммофоски или азофоски, хорошо перемешав с землей, чтобы гранулы не соприкасались с клубнями.

Перегной или компост. Для хорошего эффекта в каждую лунку можно внести по 250-300 г перегноя или компоста. Если почва песчаная, можно добавить 2 ложки золы и горсть глины в гранулах.

Суперфосфат. При сильном утомлении почвы можно добавить удобрение, содержащее один элемент, например, 15-20 г аммиачной селитры или 5-10 г сульфата калия и столько же суперфосфата, тщательно перемешав с землёй.

Птичий помёт. Разбавленный водой в 20 раз птичий помет проливают в лунку, затем кладут клубни и прикапывают землёй.

Секреты выращивания крупного картофеля от высадки до сбора урожая Ведро картофеля с куста
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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