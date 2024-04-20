Этот многолетник ценит за красивое цветением: источает приятный аромат и неприхотлив

Посадите на участке ясенец

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ясенец, давно используемый для озеленения, ценится за прекрасное цветение, приятный аромат и невысокие требования к условиям выращивания. Названный так из-за сходства листьев с ясенем, он также известен как диктамнус. Это многолетнее растение высотой до 1 метра цветет с середины июня по середину июля, имея белые, розовые или фиолетовые цветки.

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В народе его называют "неопалимой купиной" за способность гореть, но не сгорать, благодаря содержанию эфирных масел. В природе он растёт на хорошо освещённых местах, среди камней и в расщелинах скал. В культуре высаживается на солнечной стороне в лёгкую, предпочтительно бедную почву.

Ясенец не переносит переувлажнения и лучше засуху. Для более обильного цветения подкармливают его минеральными комплексами дважды в период цветения. Чтобы предотвратить его сильное распространение, высаживают на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Хоть он и ядовит, ясенец может стать красивым фоном в цветочной композиции или эффектным акцентом в одиночных посадках, хорошо сочетаясь с другими растениями.