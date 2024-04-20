Этот многолетник ценит за красивое цветением: источает приятный аромат и неприхотлив

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Посадите на участке ясенец

1:17
Садоводство » Цветы

Ясенец, давно используемый для озеленения, ценится за прекрасное цветение, приятный аромат и невысокие требования к условиям выращивания. Названный так из-за сходства листьев с ясенем, он также известен как диктамнус. Это многолетнее растение высотой до 1 метра цветет с середины июня по середину июля, имея белые, розовые или фиолетовые цветки.

Посадите на участке ясенец
Фото: commons.wikimedia.org by OhWeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

В народе его называют "неопалимой купиной" за способность гореть, но не сгорать, благодаря содержанию эфирных масел. В природе он растёт на хорошо освещённых местах, среди камней и в расщелинах скал. В культуре высаживается на солнечной стороне в лёгкую, предпочтительно бедную почву.

Ясенец не переносит переувлажнения и лучше засуху. Для более обильного цветения подкармливают его минеральными комплексами дважды в период цветения. Чтобы предотвратить его сильное распространение, высаживают на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Хоть он и ядовит, ясенец может стать красивым фоном в цветочной композиции или эффектным акцентом в одиночных посадках, хорошо сочетаясь с другими растениями.

Ясенец: посадка и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Посадите на участке ясенец
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