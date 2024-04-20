Как победить хлороз: рассказываем о мерах, которые нужно предпринять

Хлороз — одно из наиболее распространённых и опасных заболеваний садовых и огородных культур, чаще всего поражающее декоративные цветы, ягодные кусты, огурцы и помидоры.
Причины возникновения этой проблемы обычно связаны с неправильным уходом, когда нарушается естественный процесс фотосинтеза и снижается активность хлорофилла. Вирусы, грибки, патогенные бактерии, нехватка цинка, азота, серы, тяжёлый грунт и повреждение корневой системы также могут способствовать развитию хлороза.
Симптомы заболевания включают появление желтизны на листве при сохранении зелёного цвета прожилок, замедление роста листьев и их уменьшение, скручивание краев листьев и потеря цвета, что, если не принять меры, может привести к засыханию верхушек растений и гибели корневой системы.
Для лечения инфекционных форм хлороза рекомендуется удалить поражённые растения и уничтожить их, в то время как в остальных случаях может потребоваться умеренный полив и внесение комплексных удобрений, а также обработка поражённой листвы раствором микроудобрений.
Для профилактики хлороза важно регулярно удобрять растения и обеззараживать почву перед посадкой. Также следует бороться с вредителями, которые могут принести инфекцию.
При выборе препаратов для борьбы с хлорозом следует учитывать погодные условия — обработку растений рекомендуется проводить в сухую, пасмурную и безветренную погоду.
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