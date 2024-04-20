Как победить хлороз: рассказываем о мерах, которые нужно предпринять

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Как справиться с хлорозом растений

1:36
Садоводство » Вредители и болезни

Хлороз — одно из наиболее распространённых и опасных заболеваний садовых и огородных культур, чаще всего поражающее декоративные цветы, ягодные кусты, огурцы и помидоры.

Как справиться с хлорозом растений
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Причины возникновения этой проблемы обычно связаны с неправильным уходом, когда нарушается естественный процесс фотосинтеза и снижается активность хлорофилла. Вирусы, грибки, патогенные бактерии, нехватка цинка, азота, серы, тяжёлый грунт и повреждение корневой системы также могут способствовать развитию хлороза.

Симптомы заболевания включают появление желтизны на листве при сохранении зелёного цвета прожилок, замедление роста листьев и их уменьшение, скручивание краев листьев и потеря цвета, что, если не принять меры, может привести к засыханию верхушек растений и гибели корневой системы.

Для лечения инфекционных форм хлороза рекомендуется удалить поражённые растения и уничтожить их, в то время как в остальных случаях может потребоваться умеренный полив и внесение комплексных удобрений, а также обработка поражённой листвы раствором микроудобрений.

Для профилактики хлороза важно регулярно удобрять растения и обеззараживать почву перед посадкой. Также следует бороться с вредителями, которые могут принести инфекцию.

При выборе препаратов для борьбы с хлорозом следует учитывать погодные условия — обработку растений рекомендуется проводить в сухую, пасмурную и безветренную погоду.

Самый эффективный метод борьбы с хлорозом / Садовый гид
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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