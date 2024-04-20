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Весной температура низкая и даже минусовая. Главное - сберечь цветы

Нужно ли накрывать цветы, чтобы защитить их от холодных ночей?

1:27
Садоводство » Цветы

Весной, когда температура ещё может быть низкой и даже минусовой, многие садоводы задаются вопросом: нужно ли накрывать цветы, чтобы защитить их от холодных ночей? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов.

Во-первых, стоит учитывать, какие именно цветы вы выращиваете. Некоторые растения, такие как тюльпаны или нарциссы, достаточно устойчивы к холоду и не нуждаются в дополнительной защите. Однако, более нежные цветы, например, петунии или бегонии, могут пострадать от низких температур и нуждаются в укрытии.

Во-вторых, важно учитывать климатические условия вашего региона. Если весна в вашей местности обычно холодная и дождливая, то цветы могут пострадать от влажности и нуждаются в защите. В таком случае, можно использовать специальные материалы, например, агроволокно или спанбонд, чтобы создать тепличный эффект и защитить растения от холода и влаги.

Наконец, стоит учитывать, какие именно цветы выращиваете и какой уход они требуют. Некоторые растения могут пострадать от накрытия и нуждаются в доступе к свету и воздуху. В таком случае, можно использовать специальные конструкции, например, рамки с пленкой, которые защитят растения, но не будут мешать им расти и развиваться.

Как сохранить урожай когда сад цветет, а ночью еще заморозки?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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