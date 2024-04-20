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Рассказываем об одной из лучших подкормок, которая спасёт вашу гортензию

Органическая подкормка обеспечивает всеми питательными веществами

1:03
Садоводство » Цветы

Существует множество вариантов подкормки для гортензий, но самой лучшей можно считать органическую подкормку. Она обеспечивает растение всеми необходимыми питательными веществами, не содержит вредных химических добавок и способствует улучшению почвы.

Органическая подкормка обеспечивает всеми питательными веществами

Органическая подкормка может быть представлена в виде компоста, перегноя, торфа или других органических удобрений. Также важно учитывать сезон и фазу роста гортензий при выборе подкормки.

Например, весной и летом рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием азота для стимуляции роста и цветения, а осенью — с более высоким содержанием фосфора и калия для подготовки растения к зимнему периоду. Также можно использовать специальные удобрения для гортензий, которые содержат оптимальное соотношение всех необходимых элементов.

Важно помнить, что переусердствовать с подкормкой не стоит, так как это может привести к перегрузке растения и повреждению корневой системы.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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