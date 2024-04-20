Рассказываем об одной из лучших подкормок, которая спасёт вашу гортензию

Органическая подкормка обеспечивает всеми питательными веществами

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существует множество вариантов подкормки для гортензий, но самой лучшей можно считать органическую подкормку. Она обеспечивает растение всеми необходимыми питательными веществами, не содержит вредных химических добавок и способствует улучшению почвы.

Органическая подкормка может быть представлена в виде компоста, перегноя, торфа или других органических удобрений. Также важно учитывать сезон и фазу роста гортензий при выборе подкормки.

Например, весной и летом рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием азота для стимуляции роста и цветения, а осенью — с более высоким содержанием фосфора и калия для подготовки растения к зимнему периоду. Также можно использовать специальные удобрения для гортензий, которые содержат оптимальное соотношение всех необходимых элементов.

Важно помнить, что переусердствовать с подкормкой не стоит, так как это может привести к перегрузке растения и повреждению корневой системы.