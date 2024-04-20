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На крыжовнике вырастает мало ягод? Вот причины, чтобы вы их устранили

Почему так случается, что на крыжовнике мало ягод

2:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник - это плодовый кустарник, который известен своими сочными и вкусными ягодами. Однако, иногда возникает ситуация, когда на крыжовнике формируется мало ягод. В этой статье мы рассмотрим несколько причин, почему так может происходить.

Почему так случается, что на крыжовнике мало ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Szyx (ArséniureDeGallium) is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Недостаток опыления: Одной из важных причин недостатка ягод на крыжовнике может быть недостаточное опыление. Крыжовник является самоопыляемым растением, но для получения большего количества ягод желательно иметь несколько разных сортов, чтобы повысить скорость и качество опыления. Если в окрестности нет других кустарников, которые могут быть опылителями для крыжовника, это может привести к недостатку ягод.

Неправильная обрезка: Неправильная обрезка крыжовника может также быть причиной недостатка ягод. Обрезка проводится весной, перед началом роста растения, и ее целью является удаление старых и поврежденных веток, а также формирование правильной кроны. Неправильная обрезка может привести к неравномерному распределению плодоношения и, как результат, к малому количеству ягод.

Недостаток питательных веществ: Крыжовник - плодовое растение, которому требуется достаточное количество питательных веществ для полноценного роста и развития. Недостаток питательных веществ в почве может привести к замедленному росту и формированию ягод. Чтобы предотвратить это, рекомендуется проводить регулярную подкормку крыжовника органическими или минеральными удобрениями.

Неблагоприятные погодные условия: Погода также может оказывать влияние на количество ягод на крыжовнике. Холодные весенние морозы или дождливая погода во время цветения могут негативно повлиять на опыление и образование ягод. Крыжовник предпочитает солнечные и теплые условия, поэтому неблагоприятная погода может быть причиной недостатка ягод.

Важно помнить, что каждый случай низкого плодоношения на крыжовнике может иметь свои особенности, и причина может быть комбинацией нескольких факторов. Если у вас возникла проблема с низким количеством ягод на крыжовнике, рекомендуется обратиться к опытным садоводам или специалистам, чтобы получить дополнительные рекомендации и советы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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