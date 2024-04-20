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Рассмотрим эффективные способы подкормки винограда

Чем подкормить виноград весной?

2:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна является важным временем для подкормки виноградных лоз. В это время растение активно растёт и развивается, поэтому правильное питание может значительно повлиять на его урожайность и качество плодов. В этой статье мы рассмотрим несколько эффективных способов подкормки винограда весной.

Чем подкормить виноград весной?
Фото: commons.wikimedia.org by Tashkoskim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Органические удобрения: Одним из лучших способов подкормки винограда является использование органических удобрений, таких как перегноя, компост или коровяк. Они содержат множество полезных микроэлементов и питательных веществ, которые способствуют здоровому росту и развитию лозы. Органические удобрения также улучшают структуру почвы и способствуют ее ретенции влаги.
  • Минеральные удобрения: В случае нехватки определенных микроэлементов в почве можно использовать минеральные удобрения. Например, азот является основным питательным веществом для роста вегетативной массы, а фосфор и калий способствуют развитию корневой системы и формированию плодов. Важно следить за правильным соотношением минеральных удобрений, чтобы избежать перегрузки или дефицита определенных элементов.
  • Фолиарное питание: Фолиарное питание – это способ подкормки, при котором удобрение наносится на листья растения. Этот метод позволяет максимально быстро и эффективно ввести питательные вещества прямо в растение. Для фолиарного питания винограда можно использовать различные удобрения, такие как микроэлементы, аминокислоты или растворы морских водорослей. Рекомендуется проводить фолиарное питание виноградных лоз несколько раз весной, с интервалом в 2-3 недели.

Подкормка органами виноградной лозы: Кроме корневой системы, органы виноградной лозы также могут поглощать питательные вещества. Подкормка через пропитывание базальных почек или покровных плодов позволяет обеспечить растение необходимыми питательными веществами. Например, растворы микроэлементов можно наносить на раны или порезы на лозе.

Важно помнить, что подкормка винограда должна быть осуществлена в соответствии с потребностями конкретного сорта и состоянием почвы. Перед началом подкормки рекомендуется провести анализ почвы и консультацию с опытным садоводом или агрономом.

Чем подкормить виноград? - Дёшево и сердито!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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