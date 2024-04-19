Этот красивейший суккулент будет выделяться на участке: порадует интересным цветением

Посадите на участке левизию

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Левизия ценится за свое обильное и красивое цветение. Даже при своей невысокой высоте, кусты выделяются, особенно если высаживать их группами.

Фото: selbst fotografiert von Heike Löchel by HeikeLoechel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Левизия обычно произрастает на каменистых склонах в своей естественной среде. Цветение начинается весной, когда на растении распускаются крупные бутоны розового, красного или сиреневого цвета с жёлтой сердцевиной. Процесс цветения завершается в конце сентября.

Существуют вечнозелёные и лиственные виды левизии. Последние более распространены в озеленении, так как менее требовательны к условиям выращивания. Левизии предпочтительна кислая почва, но она также способна адаптироваться к различным условиям. Важно избегать застоя воды, так как избыток влаги может навредить растению. Также левизия нуждается в рассеянном освещении, поэтому ее часто высаживают среди камней или около высоких растений.

В средней полосе, где зимы более холодные, левизию рекомендуется укрывать на зиму.