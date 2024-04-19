Избавляемся от мучнистой росы: вот какие методы работают

Мучнистая роса — это распространённое грибковое заболевание, которое может затронуть многие виды растений, включая овощные культуры, плодовые кустарники и цветы. Признаки заболевания одинаковы для всех растений, но возбудители могут быть различными.
Первым заметным признаком мучнистой росы является появление белого налёта, иногда с каплями влаги. Он сначала появляется на ближайших к земле побегах и листьях, а затем распространяется по всему растению, включая плоды.
Заболевшие растения увядает из-за потери питательных веществ и нарушения процесса фотосинтеза в листьях с налетом. Они также становятся менее устойчивыми к морозам.
Грибок получает распространение при длительных дождях, высокой влажности воздуха, резких перепадах температуры, избытке азота в почве, слишком плотных посадках и неправильном поливе.
Для борьбы с мучнистой росой следует удалить все поражённые части растения и обработать его фунгицидом. Если растение выращивается в открытом грунте, то также следует обработать поверхность почвы рядом с ним.
Для предотвращения заболевания мучнистой росой рекомендуется следить за режимом полива, проводить санитарную обрезку весной, избегать избытка азотных удобрений, удобрять растения фосфором и калием, соблюдать севооборот и профилактически обрабатывать фунгицидами деревья и кустарники.
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