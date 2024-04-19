Избавляемся от мучнистой росы: вот какие методы работают

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Как избавиться от мучнистой росы

1:31
Садоводство » Вредители и болезни

Мучнистая роса — это распространённое грибковое заболевание, которое может затронуть многие виды растений, включая овощные культуры, плодовые кустарники и цветы. Признаки заболевания одинаковы для всех растений, но возбудители могут быть различными.

Как избавиться от мучнистой росы
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первым заметным признаком мучнистой росы является появление белого налёта, иногда с каплями влаги. Он сначала появляется на ближайших к земле побегах и листьях, а затем распространяется по всему растению, включая плоды.

Заболевшие растения увядает из-за потери питательных веществ и нарушения процесса фотосинтеза в листьях с налетом. Они также становятся менее устойчивыми к морозам.

Грибок получает распространение при длительных дождях, высокой влажности воздуха, резких перепадах температуры, избытке азота в почве, слишком плотных посадках и неправильном поливе.

Для борьбы с мучнистой росой следует удалить все поражённые части растения и обработать его фунгицидом. Если растение выращивается в открытом грунте, то также следует обработать поверхность почвы рядом с ним.

Для предотвращения заболевания мучнистой росой рекомендуется следить за режимом полива, проводить санитарную обрезку весной, избегать избытка азотных удобрений, удобрять растения фосфором и калием, соблюдать севооборот и профилактически обрабатывать фунгицидами деревья и кустарники.

5 надежных способов избавиться от мучнистой росы раз и навсегда!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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