Эти сорта кабачков отличаются хорошей урожайностью: устойчивы к болезням и обладают отличным вкусом

Подборка сортов кабачков

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Кабачки — универсальный овощ, который идеально подходит для различных способов приготовления: тушения, запекания, консервирования, а также их можно употреблять в свежем виде. Разнообразие сортов кабачков позволяет выбрать тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.

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Подбирая сорта кабачков, не стоит ограничиваться теми, которые известны давно. Селекционеры постоянно создают новые гибриды с более компактными кустами и лучшим образованием завязей. В этой статье расскажем о рекомендуемых сортах.

"Аполлон F1" и "Ленуца F1". Ультраранние гибриды с высокой урожайностью и великолепными вкусовыми качествами.

"Арал F1". Японский скороплодный гибрид с небольшими светло-зелёными плодами.

"Якорь". Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, образует множество цилиндрических плодов.

"Ананасный". Среднеранний сорт с удлинёнными ярко-жёлтыми плодами.

"Находка F1" и "Ангелина F1". Высокоурожайные гибриды среднего срока созревания, обладающие высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням.

Важно помнить, что кабачки предпочитают плодородную почву и регулярные подкормки для хорошего роста и плодоношения.