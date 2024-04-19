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Эти сорта кабачков отличаются хорошей урожайностью: устойчивы к болезням и обладают отличным вкусом

Подборка сортов кабачков

1:25
Садоводство » Овощи

Кабачки — универсальный овощ, который идеально подходит для различных способов приготовления: тушения, запекания, консервирования, а также их можно употреблять в свежем виде. Разнообразие сортов кабачков позволяет выбрать тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.

Подборка сортов кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подбирая сорта кабачков, не стоит ограничиваться теми, которые известны давно. Селекционеры постоянно создают новые гибриды с более компактными кустами и лучшим образованием завязей. В этой статье расскажем о рекомендуемых сортах.

"Аполлон F1" и "Ленуца F1". Ультраранние гибриды с высокой урожайностью и великолепными вкусовыми качествами.

"Арал F1". Японский скороплодный гибрид с небольшими светло-зелёными плодами.

"Якорь". Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, образует множество цилиндрических плодов.

"Ананасный". Среднеранний сорт с удлинёнными ярко-жёлтыми плодами.

"Находка F1" и "Ангелина F1". Высокоурожайные гибриды среднего срока созревания, обладающие высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням.

Важно помнить, что кабачки предпочитают плодородную почву и регулярные подкормки для хорошего роста и плодоношения.

Три сорта кустовых кабачков с высоким урожаем и отличным вкусом!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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