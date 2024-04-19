Эти сорта кабачков отличаются хорошей урожайностью: устойчивы к болезням и обладают отличным вкусом

Кабачки — универсальный овощ, который идеально подходит для различных способов приготовления: тушения, запекания, консервирования, а также их можно употреблять в свежем виде. Разнообразие сортов кабачков позволяет выбрать тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.
Подбирая сорта кабачков, не стоит ограничиваться теми, которые известны давно. Селекционеры постоянно создают новые гибриды с более компактными кустами и лучшим образованием завязей. В этой статье расскажем о рекомендуемых сортах.
"Аполлон F1" и "Ленуца F1". Ультраранние гибриды с высокой урожайностью и великолепными вкусовыми качествами.
"Арал F1". Японский скороплодный гибрид с небольшими светло-зелёными плодами.
"Якорь". Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, образует множество цилиндрических плодов.
"Ананасный". Среднеранний сорт с удлинёнными ярко-жёлтыми плодами.
"Находка F1" и "Ангелина F1". Высокоурожайные гибриды среднего срока созревания, обладающие высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням.
Важно помнить, что кабачки предпочитают плодородную почву и регулярные подкормки для хорошего роста и плодоношения.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.