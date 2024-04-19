Прищипывание - важный этап ухода за петунией. Без этого она не будет такой красивой

Для цветения петунии важным является уход

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петуния — это красивое и популярное растение, которое часто используется для украшения садов и балконов. Однако, чтобы она радовала глаз своими яркими цветами, необходимо правильно ухаживать за ней. Одним из важных этапов ухода за петунией является прищипывание.

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Прищипывание — это процесс удаления верхушек побегов растения. Оно не только способствует более обильному цветению, но и делает растение более крепким и компактным. Кроме того, прищипывание петунии позволяет ей формировать красивую и гармоничную крону.

Первое прищипывание петунии следует проводить, когда она достигнет высоты около 10-15 см. Для этого необходимо с помощью острых садовых ножниц отрезать верхушку побега на расстоянии около 1-2 см от верхушки. Таким образом, вы удаляете апикальный почечный меристем, который отвечает за рост побега в длину. В результате, петуния начнет разветвляться и формировать более плотную крону.

Важно помнить, что прищипывание необходимо проводить только на здоровых и сильных растениях. Если вы заметили, что петуния начала болеть или ее побеги стали тонкими и слабыми, лучше отложить прищипывание до тех пор, пока растение не восстановится.

Кроме того, прищипывание следует проводить регулярно, примерно раз в 2-3 недели. Это позволит петунии формировать более компактную крону и обеспечит ей более обильное цветение. Однако, не стоит прищипывать побеги слишком часто, так как это может негативно сказаться на росте и развитии растения.

Также стоит учитывать, что прищипывание петунии может быть разным в зависимости от ее сорта. Например, для крупноцветковых сортов рекомендуется оставлять 3-4 пары листьев на побеге, а для мелколистных — 2-3 пары. Это позволит растению получить достаточно питательных веществ и не перегружаться.