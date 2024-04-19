Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наушники с шумоподавлением могут привести к глухоте
Forbes: Мамут признан самым обедневшим российским миллиардером
Bild: вице-канцлер ФРГ Хабек просидел в киевском бомбоубежище
Сибирские учёные испытали плазмонный интерферометр терагерцевого диапазона
Кинологи назвали самые неторопливые породы собак
43-летняя актриса Равшана Куркова сбросила 14 килограммов после родов
Стоимость аренды жилья в Москве вырастет на 15%, прогнозируют риелторы
МИД Франции: Париж готов признать Палестину в условиях мирного процесса
Мальцев поблагодарил бизнесмена Усманова за помощь в лечении
Украсить свой сад можно растением эустома

Знакомим с нежной эустомой

2:14
Садоводство » Цветы

Эустома — это красивое и нежное растение, которое станет настоящим украшением любого сада. Его нежные цветы и изящные стебли привлекают внимание и создают атмосферу уюта и красоты. Если вы хотите украсить свой сад этим прекрасным цветком, то вам необходимо знать, как правильно сажать эустому.

Знакомим с нежной эустомой
Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это растение любит солнечные места, поэтому выбирайте участок сада, который получает достаточно солнечного света. Также важно, чтобы почва была хорошо дренированной и плодородной.

После выбора места необходимо подготовить почву. Для этого выкопайте яму глубиной и шириной около 30 см и добавьте в нее компост или перегной. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества для роста и развития.

Перед посадкой растения, необходимо подготовить саженцы. Если вы покупаете их в магазине, то убедитесь, что они здоровые и не имеют повреждений. Если вы выращиваете эустому из семян, то посадите их в грунт за 6-8 недель до последнего заморозка.

После подготовки саженцев, перейдите к посадке. Осторожно выньте растение из контейнера и поместите его в яму, оставляя корневую шейку на уровне почвы. Затем заполните яму землей и хорошо утрамбуйте ее вокруг растения.

После посадки, обязательно полейте растение водой. Эустома любит влажную почву, поэтому регулярно поливайте его в течение всего сезона. Также не забывайте удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растения.

Чтобы эустома радовала вас своими красивыми цветами, необходимо правильно ухаживать за ней. Регулярно подкармливайте растение удобрениями для цветущих растений и обрезайте увядшие цветы. Также не забывайте защищать растение от вредителей и болезней.

Важно помнить, что эустома является многолетним растением, поэтому она будет радовать вас своими цветами не один год. Однако, в холодные зимние месяцы, растение нужно укрыть от морозов, чтобы сохранить его корневую систему.

Эустома от "А" до "Я" - полное руководство по выращиванию!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Как быстро привести себя в порядок
NASA показала из космоса самый большой айсберг в мире A23a
Раскрыт секрет правильного использования пипидастра
Apple удалила WhatsApp и Threads* из китайского App Store
"СберСтрахование": как обезопасить себя от предстоящего шторма
Поэт Юрий Энтин будет рад, если ремейк "Буратино" получится плохим
Как глубоко нужно сажать картофель?
Рецепт чизкейка "Лонган" без выпечки
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Опрос: каждый четвертый россиянин хочет поехать летом на море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников