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Рассказываем о правильной посадке картофеля

Как глубоко нужно сажать картофель?

2:06
Садоводство » Овощи

Картофель — это одна из самых популярных овощных культур, которая широко используется в кулинарии и является важным источником питания для многих людей. Однако, чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо правильно сажать его в землю.

Оптимальным вариантом будет солнечный участок с плодородной почвой. Картофель любит свет и тепло, поэтому выбирайте место, где он будет получать достаточно солнечного света.

Далее, необходимо подготовить почву для посадки. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо удобренной. Для этого можно добавить в почву компост или перегноя. Также стоит убедиться, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды, которые могут привести к гниению корней картофеля.

Когда почва готова, можно приступать к сажанию картофеля. Глубина посадки зависит от сорта картофеля и условий почвы. В среднем, картофель сажают на глубину 10-15 см. Если почва слишком тяжелая, можно сажать его на более мелкую глубину, а если почва легкая, то на более глубокую.

Важно помнить, что картофель нужно сажать в ряды с интервалом 30-40 см между кустами. Это позволит растениям иметь достаточно места для роста и развития корней. Также стоит учитывать, что картофель лучше всего сажать в ряды с севера на юг, чтобы он получал равномерное количество солнечного света.

После посадки картофеля, необходимо хорошо полить почву и убедиться, что она остается влажной в течение всего периода роста. Также стоит регулярно пропалывать ряды, чтобы избежать конкуренции с сорняками за питательные вещества.

Важным моментом при сажании картофеля является его укрытие. Когда растения достигнут высоты около 15 см, необходимо замульчировать ряды слоем мульчи или земли. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева.

Глубина посадки картофеля
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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