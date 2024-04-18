Это одна из самых распространённых болезней огурцов

Как бороться с корневой гнилью

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Корневая гниль является одной из наиболее распространенных болезней огурцов, которая может привести к значительным урожайным потерям. Она вызывается грибком Pythium spp. и может поражать как молодые, так и взрослые растения. В данной статье мы расскажем о причинах появления корневой гнили и дадим рекомендации по её предотвращению и лечению.

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Причины появления корневой гнили у огурцов могут быть разнообразными. Одной из главных причин является неправильный уход за растениями. Недостаток влаги или её избыток, неправильный режим полива, недостаток питательных веществ в почве — всё это может стать благоприятной почвой для развития грибка, вызывающего корневую гниль. Также важно следить за чистотой и санитарным состоянием почвы, так как грибок может проникать в растения через поврежденные корни.

Для предотвращения появления корневой гнили необходимо соблюдать правильный режим полива и подкормок. Растения нуждаются в регулярном и умеренном поливе, чтобы не переувлажнять почву. Также важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ, особенно азота, фосфора и калия. Рекомендуется использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, которые помогут улучшить структуру почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Ещё одним важным моментом в борьбе с корневой гнилью является соблюдение санитарных мероприятий. Необходимо регулярно пропалывать почву и удалять остатки растений после сбора урожая. Также рекомендуется обрабатывать почву перед посадкой огурцов раствором марганцовки или другими антисептическими средствами.

Если корневая гниль всё же появилась на растениях, то необходимо принять меры по её лечению. Первым шагом будет удаление пораженных растений и их корней. Затем следует обработать почву антисептическими средствами и провести подкормку растений. Также можно использовать специальные препараты для борьбы с грибком, которые можно приобрести в магазинах садоводства.