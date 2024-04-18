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Необычный и красивый: рассказываем о платицериуме, который можно вырастить дома

Знакомим с интересный растением - "рогатый папоротник"

2:13
Садоводство » Цветы

Платицериум, или "рогатый папоротник", является одним из самых необычных и красивых растений, которые можно вырастить в домашних условиях. Его необычная форма и насыщенный зелёный цвет листьев привлекают внимание и делают его популярным среди цветоводов.

Знакомим с интересный растением - "рогатый папоротник"
Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Платицериум происходит из тропических лесов Южной Америки и Африки, где он растет на деревьях, прикрепляясь к ним своими корнями. В домашних условиях он может достигать впечатляющих размеров — до 1 метра в диаметре. Но не переживайте, вырастить и ухаживать за платицериумом не так сложно, как может показаться.

Для того, чтобы вырастить платицериум, нужно подобрать ему подходящее место. Он предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить его в окне на восточной или западной стороне. Не ставьте его на прямые солнечные лучи, это может привести к ожогам на листьях.

Для выращивания платицериума подойдёт смесь из равных частей торфа, перегнойной земли и песка. Важно, чтобы горшок был достаточно большим, чтобы растение имело место для роста. Также можно добавить в грунт немного древесного угля для предотвращения гниения корней.

Платицериуму нужна высокая влажность воздуха, поэтому регулярно опрыскивайте его листья мягкой водой. Также можно поставить горшок на подставку с влажными камнями или использовать увлажнитель воздуха. Важно не допустить пересыхания грунта, но и не заливать его, чтобы не вызвать гниение корней.

Как и большинству растений, платицериуму нужно регулярно подкармливать. Для этого подойдут удобрения для папоротников или универсальные удобрения для комнатных растений. Подкармливать рекомендуется весной и летом, примерно раз в две недели.

Платицериум не любит пересадок, поэтому старайтесь не трогать его слишком часто. Лучше пересаживать его только тогда, когда корни уже выходят из дренажных отверстий горшка. При пересадке не забудьте добавить свежую почву и удалить старые и повреждённые корни.

Мои платицериумы, папоротники. Мой опыт выращивания
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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