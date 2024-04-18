Какие комнатные растения летом можно вывезти на дачу

Важные факторы на даче перед привозом растений

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лето — это время от расцвета природы и активного отдыха на природе. Многие люди предпочитают проводить свободное время на даче, наслаждаясь тёплым солнцем и свежим воздухом. И, конечно же, не обходится без украшения дачного участка красивыми комнатными растениями.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Но какие именно комнатные растения можно вывезти на дачу летом? Ведь не все растения переносят перепады температур и солнечные лучи. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Стоит обратить внимание на освещение. Некоторые комнатные растения, такие как фикус, драцена, аспарагус и пальмы, любят яркий солнечный свет и могут прекрасно расти на даче. Однако, если на вашей даче нет прямого солнечного света, то лучше выбрать другие растения, которые могут расти в полутени.

Также посмотрите на температурный режим. Некоторые комнатные растения, например, гибискус, бугенвиллия и герань, могут переносить тепло и солнце, но не выдерживают низких температур. Поэтому, если на даче ночью бывает прохладно, то лучше не рисковать и оставить эти растения дома.

Стоит учитывать влажность воздуха. Некоторые комнатные растения, например, папоротники и фиалки, любят высокую влажность и могут плохо расти на сухом воздухе на даче. В этом случае, можно создать искусственную влажность, например, распыляя воду на листья растений.

Кроме того, не забывайте о правильном поливе. Летом на даче может быть жарко и сухо, поэтому растения нужно поливать чаще, но не заливать. Также стоит учитывать, что некоторые растения, например, кактусы и суккуленты, не любят частого полива и могут лучше расти на даче, где воздух более сухой.

Помните и о защите от вредителей и болезней. На даче растения могут подвергаться нападению насекомых и заболеваниям, поэтому стоит регулярно осматривать растения и принимать меры по защите от них.