Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" покажут на больших экранах
Британский студент попытался замаскировать кокаин под молоко и попался в аэропорту
Ученые рассказали, кому легче всего дается изучение иностранных языков
Миллиардер Илон Маск напомнил о своём предсказании поражения Украины
Песков: США провоцирует Киев воевать до последнего украинца
Роструд: оснований, по которым работодатель может задержать зарплату, нет
Экс-пилот де Латтр: французская армия не сможет вести интенсивную войну за ВСУ
Дрессировщика Юрия Куклачёва выпишут из больницы через две недели на реабилитацию
Шольц в Китае: о чем договорились на тайных переговорах?
Какие комнатные растения летом можно вывезти на дачу

Важные факторы на даче перед привозом растений

2:07
Садоводство » Цветы

Лето — это время от расцвета природы и активного отдыха на природе. Многие люди предпочитают проводить свободное время на даче, наслаждаясь тёплым солнцем и свежим воздухом. И, конечно же, не обходится без украшения дачного участка красивыми комнатными растениями.

Важные факторы на даче перед привозом растений
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Но какие именно комнатные растения можно вывезти на дачу летом? Ведь не все растения переносят перепады температур и солнечные лучи. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Стоит обратить внимание на освещение. Некоторые комнатные растения, такие как фикус, драцена, аспарагус и пальмы, любят яркий солнечный свет и могут прекрасно расти на даче. Однако, если на вашей даче нет прямого солнечного света, то лучше выбрать другие растения, которые могут расти в полутени.

Также посмотрите на температурный режим. Некоторые комнатные растения, например, гибискус, бугенвиллия и герань, могут переносить тепло и солнце, но не выдерживают низких температур. Поэтому, если на даче ночью бывает прохладно, то лучше не рисковать и оставить эти растения дома.

Стоит учитывать влажность воздуха. Некоторые комнатные растения, например, папоротники и фиалки, любят высокую влажность и могут плохо расти на сухом воздухе на даче. В этом случае, можно создать искусственную влажность, например, распыляя воду на листья растений.

Кроме того, не забывайте о правильном поливе. Летом на даче может быть жарко и сухо, поэтому растения нужно поливать чаще, но не заливать. Также стоит учитывать, что некоторые растения, например, кактусы и суккуленты, не любят частого полива и могут лучше расти на даче, где воздух более сухой.

Помните и о защите от вредителей и болезней. На даче растения могут подвергаться нападению насекомых и заболеваниям, поэтому стоит регулярно осматривать растения и принимать меры по защите от них.

Какие комнатные растения можно вывезти на лето на дачу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Военный эксперт Бартош: НАТО отправит новую "партию" наёмников для помощи ВСУ
Кинологи назвали самые добрые породы собак
Перегрев экономики РФ продолжается вопреки прогнозам
В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Важные факторы на даче перед привозом растений
Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой
Туристка отправилась путешествовать по Европе одна и пропала без вести в Испании
Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета
Ксения Собчак объяснила свои слова про яхты и потребление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников