Это растение сохраняет декоративность и зимой: летом удивляет пышнымси цветами

Посадите в саду кортадерию

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кортадерия или пампасная трава — это привлекательное растение с пышными розовыми или белыми соцветиями, редко встречающееся в современном озеленении. Для посадки выбирайте солнечные места, защищённые от ветра, с интервалом в два метра между растениями.

Фото: https://www.flickr.com/photos/bortescristian/2959431720/ by Cristian Bortes from Cluj-Napoca, Romania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пампасная трава цветёт с конца лета до морозов, и отцветшие соцветия сохраняют декоративность зимой. Хотя можно вырастить из семян, цветение начнется лишь через пять лет, поэтому лучше использовать саженцы.

Растение устойчиво к болезням, но неправильный уход может вызвать проблемы. В холодном климате помогут сухая трава, листья или плёнка. Морозоустойчивые сорта предпочтительнее, особенно в северных регионах.

Срезанные соцветия подходят для букетов, но острые листья могут вызвать раздражение кожи, поэтому будьте осторожны. Сочетание пампасной травы с растениями, меняющими цвет листвы осенью, создаст живописную картину в саду.