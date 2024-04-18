Это растение сохраняет декоративность и зимой: летом удивляет пышнымси цветами

Кортадерия или пампасная трава — это привлекательное растение с пышными розовыми или белыми соцветиями, редко встречающееся в современном озеленении. Для посадки выбирайте солнечные места, защищённые от ветра, с интервалом в два метра между растениями.
Пампасная трава цветёт с конца лета до морозов, и отцветшие соцветия сохраняют декоративность зимой. Хотя можно вырастить из семян, цветение начнется лишь через пять лет, поэтому лучше использовать саженцы.
Растение устойчиво к болезням, но неправильный уход может вызвать проблемы. В холодном климате помогут сухая трава, листья или плёнка. Морозоустойчивые сорта предпочтительнее, особенно в северных регионах.
Срезанные соцветия подходят для букетов, но острые листья могут вызвать раздражение кожи, поэтому будьте осторожны. Сочетание пампасной травы с растениями, меняющими цвет листвы осенью, создаст живописную картину в саду.