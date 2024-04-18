Два в одном: этот метод посадки поможет получить не только сочную зелень, но и красивые "зонтики"

Как вырастить пышную зелень укропа и красивые "зонтики"

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует несколько сортов укропа, которые вырастают в пышных кустах без особых усилий и долго не цветут. К ним относятся "Буян", "Салют", "Дилл", "Амазон", "Аллигатор".

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Существуют также сорта, которые быстро переходят к цветению и идеально подходят для солений. Вот лучшие из них: "Карлик", "Зонтик", "Дальний", "Грибовский", "Гренадер".

Этот метод выращивания укропа позволяет получить два в одном. Сначала укроп даёт пышные зелёные кусты, а затем ближе к сезону солений образует те самые зонтики. Главное в этом методе не столько сорт, сколько сам способ посадки.

Что нужно для этого метода? Основной секрет — сеять укроп группами, а не по рядам. Выкопайте небольшую ямку глубиной 10-15 см, положите несколько семян, затем закопайте и полейте. Укроп вырастет в пышные кусты.

Преимущества этого метода: вы получите прекрасные кусты, которые не будут цвести всё лето, а начнут цветение ближе к сезону солений. Этот метод прост в исполнении, не требует работы с разными сортами укропа. Возьмите один сорт, посадите его этим способом и получите двойную выгоду. Меньше хлопот, а укроп становится действительно вкусным.