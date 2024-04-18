Эти сорта редиса не требуют сложного ухода: плоды не дряблые, вкусные и гладкие

Ранние сорта редиса

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти ранние сорта редиса не только вкусные, но и не требуют сложного ухода.

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"Чемпион". Этот сорт созревает через 20-25 дней после всходов. Его корнеплоды округлые и гладкие, весят 18-20 грамм. Редис имеет белую и вкусную мякоть, не склонен к размягчению и не образует пустот. Можно выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте. Сорт устойчив к дряблению корнеплодов и цветушности, образует урожай весом 1,1-2,5 кг/м2.

"Лиман". Плоды этого сорта созревают через 18-20 дней после всходов и имеют эллипсоидную форму, весят до 30 грамм. Мякоть редиса белоснежная и сочная, а товарный вид сохраняется долго. Растение хорошо растет при недостаточном освещении и низких температурах, урожайность доходит до 2,1 кг/м2.

"Жара". Этот сорт созревает за 18-20 дней и дает корнеплоды слабо-острого вкуса. Устойчив к заморозкам до -3°C и рекомендуется для посадки летом. Можно выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте.

"Любава": Созревает за 21-23 дня и дает продолговатые корнеплоды весом 20-30 грамм. Устойчив к цветушности, рекомендуется для посадки в конце апреля или начале августа.