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Эта очаровательная орхидея идеально подойдёт для сада: её присутствие придаёт особый шарм участку

Посадите на участке блетиллу

1:40
Садоводство » Цветы

Блетилла — это одна из орхидей, которая может успешно произрастать в саду, и при этом, она не такая требовательная, как другие растения из семейства орхидных. Её присутствие в саду придает ему особый шарм, особенно благодаря прекрасному аромату, который излучает.

Посадите на участке блетиллу
Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветение блетиллы начинается в конце весны или в начале лета, с некоторыми различиями в регионах с умеренным климатом. Чаще всего встречаются цветки фиолетового, розового или лилового оттенка, но в зависимости от вида, их окраска может быть и кремовой, белой или даже желтой.

Место, где растёт блетилла, должно быть хорошо освещено, но без постоянного прямого солнечного света, также важно защитить растение от сильного ветра. Почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем перед посадкой. Если вы сажаете несколько растений, следует оставлять расстояние примерно в 10 см между ними.

В период активного роста растение рекомендуется подкармливать комплексными минеральными удобрениями для орхидей несколько раз в месяц.

Блетилла может зимовать на открытой почве без дополнительного укрытия при температуре не ниже 5 градусов. В теплых регионах с мягкими зимами она может зимовать под укрытием. В средних широтах растение выкапывают и хранят в прохладном месте до весны, как это делается с гладиолусами или георгинами.

Часто блетилла страдает от чёрной гнили, которая появляется из-за избыточной влажности и низких температур.

Орхидея Bletilla. Садовая орхидея зацвела в квартире
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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