Даём советы, чтобы вы собрали правильно берёзовый сок на даче

Берёзовый сок - настоящее сокровище природы

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В апреле наступает время, когда берёзы начинают активно выделять свой целебный сок. Этот сок является настоящим природным сокровищем, богатым витаминами и микроэлементами, которые полезны для нашего организма. Собрать его можно самостоятельно, следуя нескольким простым советам.

Лучше всего выбирать деревья, которые находятся вдали от дорог и промышленных зон, чтобы избежать загрязнения сока. Также стоит обратить внимание на состояние дерева — оно должно быть здоровым и не поврежденным.

Далее необходимо подготовить необходимые инструменты. Для сбора сока понадобится нож, ведро или бутылка, а также специальный сосуд для сбора сока — лучше всего подойдет стеклянная банка с крышкой.

Перед сбором сока необходимо подготовить дерево. Для этого нужно сделать небольшое отверстие в стволе березы с помощью ножа. Диаметр отверстия должен быть примерно 1 см. Не стоит делать слишком большое отверстие, чтобы не повредить дерево.

После того, как отверстие сделано, необходимо прикрепить к нему сосуд для сбора сока. Для этого можно использовать кусок ткани или просто надеть банку на отверстие. Важно, чтобы сосуд был надежно закреплен, чтобы не потерять сок.

Теперь можно приступать к сбору сока. Для этого нужно оставить банку на несколько часов, чтобы сок успел вытечь. Лучше всего собирать сок в течение дня, чтобы избежать попадания в него насекомых и пыли.

После того, как сок собран, его нужно профильтровать через марлю или сито, чтобы удалить все примеси. Затем сок можно разлить в стеклянные бутылки или банки и закрыть крышками.

Готовый берёзовый сок можно хранить в холодильнике до 3-4 дней. Он идеально подойдёт для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма. Также его можно использовать для приготовления вкусных напитков и добавления в кулинарные блюда.