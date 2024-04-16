Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект

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Подкормка клубники золой

1:14
Садоводство » Советы

Садовая земляника нуждается в удобрениях. Без достаточного питания урожай страдает, что влияет на рост кустов и количество ягод. Однако для подкормки можно использовать обычную золу после сжигания растительных остатков, так как она содержит необходимые элементы питания.  

Подкормка клубники золой
Фото: web.archive.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Средство содержит калий, кальций, фосфор и около 30 микроэлементов, которые положительно воздействуют на почву в течение длительного времени. Эти элементы важны для плодоношения, развития корней, прочности тканей и других процессов в растениях, что в конечном итоге улучшает качество и урожайность земляники.

Для удобрения культуры золой достаточно равномерно распределить её над грядками или заложить в почву. Некоторая часть пепла может остаться на листьях растений, что помогает им лучше усваивать микроэлементы и защищает от вредителей и болезней.

Важно помнить, что зола не содержит хлора и азота, поэтому азот может потребовать дополнительного удобрения. Также следует избегать ее использования с суперфосфатом, чтобы избежать недоступности фосфора для растений.

Клубника. Подкормка клубники золой.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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