Вы можете посадить этот цветок уже сейчас, и к лету у вас будет пышная клумба — советы садовода

Марина Рыкалина: не торопитесь сажать цветы в апреле

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садовод и блогер Марина Рыкалина рассказала Pravda. Ru, почему не стоит торопиться с высадкой цветочной рассады в открытый грунт в средней полосе России.

Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

"Было такое, что даже в нашей средней полосе шли заморозки в начале июня. На данный момент никакую рассаду нельзя высаживать, потому что ночи всё равно холодные, предварительно рассаду закалять нужно, и всё равно будет холодно. Поэтому любую рассаду мы высаживаем в конце апреля, в мае, не раньше. Торопиться не стоит. Сейчас высаживаем только ягодные культуры, плодовые, то есть, где распустились почки", — советует садовод.

Если садоводческий энтузиазм всё-таки не утихает, эксперт рекомендует присмотреться к виоле. Это растение выдерживает холодную температуру.

"Они не боятся холода, их даже можно закалять и высаживать. А всё остальное нельзя просто взять и поставить на улицу", -предупреждает Марина Рыкалина.

Ещё один вариант — высадить цветочную рассаду в горшки.

"Смотреть погоду. Сейчас же много декоративных культур выращивают в кашпо. Если будут заморозки, мы ставим кашпо просто в теплицу либо переносим под нетканый материал", — дополнила свою информацию садовод.