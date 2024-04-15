Вы можете посадить этот цветок уже сейчас, и к лету у вас будет пышная клумба — советы садовода

Садовод и блогер Марина Рыкалина рассказала Pravda. Ru, почему не стоит торопиться с высадкой цветочной рассады в открытый грунт в средней полосе России.
"Было такое, что даже в нашей средней полосе шли заморозки в начале июня. На данный момент никакую рассаду нельзя высаживать, потому что ночи всё равно холодные, предварительно рассаду закалять нужно, и всё равно будет холодно. Поэтому любую рассаду мы высаживаем в конце апреля, в мае, не раньше. Торопиться не стоит. Сейчас высаживаем только ягодные культуры, плодовые, то есть, где распустились почки", — советует садовод.
Если садоводческий энтузиазм всё-таки не утихает, эксперт рекомендует присмотреться к виоле. Это растение выдерживает холодную температуру.
"Они не боятся холода, их даже можно закалять и высаживать. А всё остальное нельзя просто взять и поставить на улицу", -предупреждает Марина Рыкалина.
Ещё один вариант — высадить цветочную рассаду в горшки.
"Смотреть погоду. Сейчас же много декоративных культур выращивают в кашпо. Если будут заморозки, мы ставим кашпо просто в теплицу либо переносим под нетканый материал", — дополнила свою информацию садовод.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.