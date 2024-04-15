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Заряжаем на активный рост: в апреле проведите эти процедуры с комнатными растениями — важно после зимнего покоя

Процедуры, которые нужно провести с домашними растениями в апреле

1:53
Садоводство » Комнатные цветы

В апреле наступает время для заботы о комнатных цветов. Начинается период пересадок, подкормок и размножения растений.  

Процедуры, которые нужно провести с домашними растениями в апреле
Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В ясные дни следует затенять цветы, чтобы защитить их от солнечных лучей. Это поможет им привыкнуть к яркому свету после зимнего покоя. В этом месяце стоит также подготовить растения к выносу на балкон, проветривая помещение, где они находятся, пишет Общественная Служба Новостей.

Пересадка домашних цветов является важным этапом ухода за растениями, так как почва истощается. Процедуру лучше проводить в апреле. Существуют даже благоприятные дни по лунному календарю для этого.

Пересаживать домашние растения следует в новый горшок с дренажной системой на дне, который покрыт небольшим слоем свежего грунта. Для этого используйте ножницы или секатор, чтобы удалить сгнившие и больные корни.

Если нужно сохранить корневую систему, используйте метод перевалки. Он мягкий и практически не вызывает стресса для растений. В процессе перевалки не нарушается земляной ком с корнями. Для этого выполните следующие шаги:

  • Слегка разрыхлите землю в горшке вокруг растения.
  • Наклоните горшок на бок и аккуратно вытащите растение.
  • Внимательно осмотрите растение и опустите его по центру нового горшка.
  • Заполните пустоту новым грунтом и слегка утрамбуйте его.

Пересаженное растение следует подкормить через месяц или полтора после пересадки, когда появятся новые ростки и листья.

Весной частота поливов увеличивается, так как растения нуждаются в активном росте. Определяйте необходимость полива по влажности почвы на глубине 1 см. В жаркие солнечные дни поливайте обильно, а в пасмурные — немного меньше. Лучше всего процедуру проводить утром и вечером по краю горшка.

Апрель. Как помочь комнатным растениям проснуться весной?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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