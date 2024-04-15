Этот цветок — отличный сидерат: не только украсит клумбу, но и обогатит почву питательными веществами

Посадите в на участке фацелию

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фацелия — травянистое растение из Северной и Южной Америки. Оно выращивается во всём мире в основном в практических целях.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nekonomania/4674703680/ by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветок известен как отличный сидерат, улучшающий структуру почвы и обогащающий её питательными элементами, такими как калий и азот, а также снижающий кислотность. Некоторые её виды также используются в озеленении и считаются декоративными.

Цветки фацелии красивы и являются источником нектара для пчел. Растение цветёт с начала лета до октября, достигая высоты более метра.

Фацелия высевается рано весной, не требует особого ухода, кроме регулярного полива в периоды засухи. Обладая хорошим иммунитетом к болезням и вредителям, она может защищать соседние растения. Декоративные сорта фацелии используются в смешанных клумбах и миксбордерах, отлично сочетаясь с другими растениями и выглядя эффектно в садовом дизайне.