Этот цветок — отличный сидерат: не только украсит клумбу, но и обогатит почву питательными веществами

Фацелия — травянистое растение из Северной и Южной Америки. Оно выращивается во всём мире в основном в практических целях.
Цветок известен как отличный сидерат, улучшающий структуру почвы и обогащающий её питательными элементами, такими как калий и азот, а также снижающий кислотность. Некоторые её виды также используются в озеленении и считаются декоративными.
Цветки фацелии красивы и являются источником нектара для пчел. Растение цветёт с начала лета до октября, достигая высоты более метра.
Фацелия высевается рано весной, не требует особого ухода, кроме регулярного полива в периоды засухи. Обладая хорошим иммунитетом к болезням и вредителям, она может защищать соседние растения. Декоративные сорта фацелии используются в смешанных клумбах и миксбордерах, отлично сочетаясь с другими растениями и выглядя эффектно в садовом дизайне.
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