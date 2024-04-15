Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречневая лапша с овощами: яркое и полезное блюдо в азиатском стиле
Science: резкое падение температуры воды привело к гибели рыб у берегов Африки
Диетолог Пономарёва: для похудения на ужин нужно есть авокадо и яйца
Боец UFC Петр Ян посетил колонию и сыграл в футбол с осужденными
Уилл Смит исполнил старый хит из "Людей в черном"
Поклейка обоев: основные моменты
Косметические продукты, которые фактически наносят вред коже
Нетаньяху: Израиль "мудро" отреагирует на атаку Ирана
Замороженные бомбочки для смузи: как приготовить
Практически одни плюсы: говорим о пользе хвойных деревьев рядом с плодовыми

Как влияет высадка хвойных пород на плодовые деревья

1:51
Садоводство » Деревья и кустарники

Высадка хвойных пород деревьев является одним из важных аспектов ландшафтного дизайна и садоводства. Но как она влияет на плодовые деревья? Давайте разберёмся.

Как влияет высадка хвойных пород на плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хвойные породы деревьев, такие как сосна, ель, кедр и туя, обладают особыми свойствами, которые могут оказать положительное влияние на плодовые деревья. Они способны улучшать почву, обогащая её полезными веществами и удерживая влагу. Это особенно важно для плодовых деревьев, которые требуют плодородной почвы и достаточного количества влаги для роста и развития.

Кроме того, хвойные породы деревьев могут служить естественным барьером от вредителей и болезней, которые могут нанести вред плодовым деревьям. Их аромат и химический состав отпугивают насекомых и предотвращают распространение инфекций. Таким образом, высадка хвойных пород вблизи плодовых деревьев может снизить риск их повреждения и улучшить их здоровье.

Кроме положительного влияния на почву и защиту от вредителей, хвойные породы деревьев также могут оказать благотворное воздействие на микроклимат сада. Они способны уменьшать ветровую нагрузку и создавать тень, что особенно важно для плодовых деревьев, чувствительных к пересыханию и перегреву. Кроме того, хвойные деревья могут улучшить качество воздуха, поглощая вредные вещества и выделяя кислород.

Однако, при высадке хвойных пород деревьев рядом с плодовыми деревьями необходимо учитывать и некоторые негативные аспекты. Например, некоторые хвойные породы могут конкурировать с плодовыми деревьями за питательные вещества и воду, что может привести к их ослаблению и снижению урожайности. Также некоторые хвойные породы могут создавать плотную тень, что может негативно сказаться на росте и развитии плодовых деревьев.

Соседство плодовых растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Последние материалы
Самая необычная порода кошек
Ветеринары рассказали, что делать, если прищемили собаке хвост
Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море
Суд рассмотрит жалобу "Невской мануфактуры" за отказ в страховке
Кирби: украинский конфликт отличается от ситуации вокруг Израиля
"ЗР": автоэксперт назвал 9 проблем при смене зимней резины
Ученые: 90% нервных клеток мозга функционируют не так, как считалось ранее
Роднина отказалась давать оценку Макрону, предложившему олимпийское перемирие
Экономист Магомедов: борщевой набор дорожает
Кинокритик Шпагин заявил, что Иван Янковский является мастером перевоплощений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников