Практически одни плюсы: говорим о пользе хвойных деревьев рядом с плодовыми

Как влияет высадка хвойных пород на плодовые деревья

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Высадка хвойных пород деревьев является одним из важных аспектов ландшафтного дизайна и садоводства. Но как она влияет на плодовые деревья? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хвойные породы деревьев, такие как сосна, ель, кедр и туя, обладают особыми свойствами, которые могут оказать положительное влияние на плодовые деревья. Они способны улучшать почву, обогащая её полезными веществами и удерживая влагу. Это особенно важно для плодовых деревьев, которые требуют плодородной почвы и достаточного количества влаги для роста и развития.

Кроме того, хвойные породы деревьев могут служить естественным барьером от вредителей и болезней, которые могут нанести вред плодовым деревьям. Их аромат и химический состав отпугивают насекомых и предотвращают распространение инфекций. Таким образом, высадка хвойных пород вблизи плодовых деревьев может снизить риск их повреждения и улучшить их здоровье.

Кроме положительного влияния на почву и защиту от вредителей, хвойные породы деревьев также могут оказать благотворное воздействие на микроклимат сада. Они способны уменьшать ветровую нагрузку и создавать тень, что особенно важно для плодовых деревьев, чувствительных к пересыханию и перегреву. Кроме того, хвойные деревья могут улучшить качество воздуха, поглощая вредные вещества и выделяя кислород.

Однако, при высадке хвойных пород деревьев рядом с плодовыми деревьями необходимо учитывать и некоторые негативные аспекты. Например, некоторые хвойные породы могут конкурировать с плодовыми деревьями за питательные вещества и воду, что может привести к их ослаблению и снижению урожайности. Также некоторые хвойные породы могут создавать плотную тень, что может негативно сказаться на росте и развитии плодовых деревьев.