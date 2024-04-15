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Незаменимый продукт в здоровом питании - кабачки

Когда необходимо высаживать кабачки?

1:52
Садоводство » Овощи

Кабачки — это одно из самых популярных овощей. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют низкую калорийность, что делает их незаменимым продуктом в здоровом питании. Если вы хотите насладиться свежими и сочными кабачками, то важно знать, когда их следует высаживать.

Когда необходимо высаживать кабачки?
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое, что нужно учитывать при высадке кабачков — это климатические условия. Кабачки являются теплолюбивыми растениями, поэтому высаживать их нужно только после того, как пройдут все заморозки и почва прогреется до +10 градусов. В разных регионах это может быть разное время, поэтому лучше ориентироваться на местный климат.

Второй важный фактор — это подготовка почвы. Кабачки любят плодородные и рыхлые почвы, поэтому перед посадкой рекомендуется внести компост или перегной. Также стоит убедиться, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней.

Когда почва готова, можно приступать к посадке кабачков. Они могут быть выращены как из семян, так и из рассады. Если вы выбираете семена, то их следует высевать в грунт на глубину 3-4 см с интервалом между растениями около 50 см. Если же вы используете рассаду, то ее нужно высаживать в отверстия, сделанные в почве на глубину 10-15 см.

Важно помнить, что кабачки нуждаются в достаточном количестве солнечного света, поэтому выбирайте для них открытое и хорошо освещенное место. Также не забывайте о поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Кабачки любят влажную почву, но не переносят застой воды.

Как только кабачки начнут плодоносить, регулярно собирайте их, чтобы стимулировать рост новых плодов. Не допускайте перезревания, так как это может привести к уменьшению урожая.

Посадка кабачков семенами в открытый грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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