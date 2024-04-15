Это настоящий цветочный ковёр! Посмотрите на эти цветы

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Красивые и популярные - антирринумы

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Антирринум — это одно из самых красивых и популярных цветов в мире. Его нежные лепестки и яркие оттенки привлекают внимание многих цветоводов и любителей садоводства. В этой статье мы расскажем о происхождении и разнообразии антирринума, а также о том, как вырастить этот прекрасный цветок в своём саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Off2riorob is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Антирринум, или львиный пасть, является многолетним растением семейства Подорожниковых. Его название происходит от греческих слов "анти" — против и "рринум" — нос, что отражает форму цветка, напоминающую львиную пасть. Родина антирринума — Северная Америка, где он растет в дикой природе на лугах и полях. В Европу цветок был завезен в XVI веке и с тех пор стал популярным украшением садов и парков.

Одной из главных особенностей антирринума является его разнообразие. Существует более 40 видов этого цветка, отличающихся размером, формой и цветом цветков. Самые популярные сорта антирринума — это гигантский, средний и карликовый. Гигантский антирринум может достигать высоты до 1,5 метра и имеет крупные цветки различных оттенков: от белого и розового до ярко-красного и фиолетового. Средний антирринум имеет высоту около 60 см и цветки среднего размера, а карликовый — не более 30 см и мелкие цветочки.

Антирринумы могут быть одноцветными или многоцветными, с различными комбинациями оттенков. Они также отличаются формой цветка: от простого до махрового. Благодаря этому разнообразию, каждый садовод может выбрать для себя идеальный сорт антирринума, который будет гармонично сочетаться с другими цветами в его саду.

Выращивание антирринума не требует особых усилий и навыков. Цветок предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Семена антирринума можно посеять в грунт весной или осенью, а также выращивать через рассаду. Цветение начинается в июне и продолжается до осени. Антирринумы также могут быть использованы в качестве срезанных цветов для букетов.