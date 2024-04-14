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Лейка или шланг: рассказываем, в каком случае что выбрать

При выборе лейки учитывайте эти моменты

1:17
Садоводство » Советы

Лейка — одно из наиболее распространённых и полезных средств для полива растений. Она позволяет точно дозировать воду и направлять её в нужные места, например, под корень или к определённым растениям.

При выборе лейки учитывайте эти моменты
Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В магазинах садового инвентаря можно найти лейки различного объёма, но наиболее популярной считается ёмкость на 10 литров. Однако можно выбрать и меньший объём, но тогда потребуется чаще пополнять воду.

Лейка обычно оснащена длинным носиком и удобной ручкой, что облегчает её использование и сохранение равновесия при полной загрузке.

Они могут быть изготовлены как из металла, так и из пластика. Все лейки оборудованы насадкой, которая обеспечивает равномерный распыл воды через сетку с отверстиями разного диаметра, что позволяет избежать повреждения растений.

Лейка идеально подходит для полива небольших участков, но если требуется полить большую площадь, то лучше использовать шланг. Шланги могут быть изготовлены из различных материалов и обладать различными характеристиками, включая гибкость и прочность. Их также удобно использовать с разбрызгивателем для создания нужного давления воды. А при поливе больших участков можно подключить несколько шлангов с помощью переходников.

Лейки садовые.Что выбрать для полива растений и рассады и не сорвать спину!?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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