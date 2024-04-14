Станет основой цветника на участке: за этим растением очень легко ухаживать

Присмотритесь к посадке садовой герани

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Герань — это популярный и лёгкий в уходе цветок, который покорил садоводов своей неприхотливостью и прекрасными цветами различных оттенков. Это растение способно украсить разнообразные цветники, гармонично вписываясь в различные стили оформления сада.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Также известный как журавельник, герань имеет более 400 видов, отличающихся формой и цветом бутонов. Она может достигать высоты до 125 см и цвести с июня до заморозков, в зависимости от сорта.

Цветки герани могут быть простыми или махровыми, собранными в соцветия или расположенными одиночно, и представляют широкую палитру оттенков розового, сиреневого и оранжевого.

Герань может расти на одном месте до 10 лет, выдерживая холод и засуху, и редко подвергается болезням. Она предпочитает открытые солнечные места или легкую полутень, а почва должна хорошо пропускать воздух и влагу.

При посадке кусты следует размещать на расстоянии 25 см для низкорослых сортов и не менее 40 см для высоких. Молодые растения следует притенять от солнца в течение нескольких дней после посадки.

Герань выглядит особенно красиво в сочетании с другими цветущими растениями, такими как примулы и астры.