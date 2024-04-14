Украшаем пруд на участке: эти растения идеально подойдут для посадки вокруг водоёма

Что посадить рядом с прудом

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие хотят создать на своём участке уютную атмосферу для спокойного отдыха, и декоративный пруд может помочь в этом. Наблюдение за водой снимает напряжение и способствует расслаблению.

Фото: commons.wikimedia.org by Irina Gelbukh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Создание декоративного пруда часто считается сложным и дорогостоящим делом, но даже с минимальным бюджетом можно создать небольшой водоём.

Чтобы пруд гармонично вписывался в ландшафт, нужно подобрать растения как для его водной части, так и для береговой зоны. Эйхорния или водный гиацинт с своими фиолетовыми цветками и пистия, являющаяся плавающим растением, могут быть хорошими вариантами. Нимфеи, популярные в водоемах, впечатляют своими цветами, хотя цветут всего лишь 4 дня летом.

Для прибрежной зоны подойдут ирисы болотные и калужница, а также рогоз, камыш, фалярис и ситник.

Для украшения пруда можно использовать понтедерию, цветущую позднее других прибрежных растений, а также астильбы, хосты и роджерсии для береговой зоны.