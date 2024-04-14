Очаровательный цветок для озеленения беседки: подходит и для открытого грунта, и для выращивания дома

Бродиэя, известный как "индийский картофель", редко встречается в нашей стране, обычно обитает в Северной Калифорнии и на западе Северной Америки. Этот цветок, из-за своей требовательности, не так распространён у нас.
В прошлом его корни использовались в пищу, что привело к прозвищу "индийский картофель".
Бродиэю можно выращивать как в грунте, так и в домашних условиях, а летом можно выносить на улицу для украшения беседок или террас. Выращивание в горшке упрощает контроль за условиями.
Цветы бродиэи могут быть синими, фиолетовыми, голубыми, белыми или желтыми. Они расцветают с начала июня до осени и достигают высоты до 40 см.
Для успешного роста ей необходимо хорошее освещение, тепло и защита от ветра. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.
Для обильного цветения нужно регулярно поливать утром и вечером, опрыскивать в период засухи, вносить удобрения раз в месяц и удалять лишние листья для сохранения вида растения.
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