Очаровательный цветок для озеленения беседки: подходит и для открытого грунта, и для выращивания дома

Попробуйте вырастить бродиэю

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бродиэя, известный как "индийский картофель", редко встречается в нашей стране, обычно обитает в Северной Калифорнии и на западе Северной Америки. Этот цветок, из-за своей требовательности, не так распространён у нас.

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В прошлом его корни использовались в пищу, что привело к прозвищу "индийский картофель".

Бродиэю можно выращивать как в грунте, так и в домашних условиях, а летом можно выносить на улицу для украшения беседок или террас. Выращивание в горшке упрощает контроль за условиями.

Цветы бродиэи могут быть синими, фиолетовыми, голубыми, белыми или желтыми. Они расцветают с начала июня до осени и достигают высоты до 40 см.

Для успешного роста ей необходимо хорошее освещение, тепло и защита от ветра. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.

Для обильного цветения нужно регулярно поливать утром и вечером, опрыскивать в период засухи, вносить удобрения раз в месяц и удалять лишние листья для сохранения вида растения.