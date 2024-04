Рассказываем о вьющихся растений, которые будут интересны для посадки

Вьющиеся растения — это прекрасный способ украсить свою дачу и придать ей особый шарм. Они могут быть использованы для создания зелёных изгородей, вертикальных садов или просто для украшения стен зданий. Кроме того, они могут служить отличной защитой от солнца и ветра.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication