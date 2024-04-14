Избавляемся от парши на картофеле: три метода

Как избавиться от парши на картофеле

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

С первого взгляда может показаться, что парша на картофеле — не такая серьёзная проблема. Ведь его всё равно можно есть, если заражение не слишком сильное. Просто придётся немного больше срезать при чистке. Однако игнорирование этой болезни может привести к неприятным последствиям.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, больная картошка становится непригодной для высадки в следующем году, а интенсивность поражения будет только увеличиваться. Во-вторых, больная картошка хуже хранится, и грибок может перекочевать на здоровые клубни. В-третьих, она становится менее вкусной.

Поэтому рекомендуется принять меры по борьбе с паршей. Вот три простых способа, которые помогут избежать проблемы.

Парша чаще всего распространяется в щелочных почвах. Поэтому важно поддерживать кислотность грунта на правильном уровне. Если почва нейтральная или слабокислая, то все в порядке. Не добавляйте известь, доломит или золу. Если почва щелочная, немного подкислите ее, используя пищевые кислоты или сезонные минеральные удобрения.

Посев сидератов, особенно горчицы, поможет улучшить состояние грунта и подавить распространение грибков. После сбора картофеля посадите грядку горчицей и зимой оставьте ее на земле, чтобы она подействовала.

Если парша всё же становится слишком интенсивной, используйте фунгициды, такие как "Фитоспорин" или "Максим", чтобы уничтожить грибок. Обработайте грунт этими препаратами и обработайте клубни перед посадкой весной.