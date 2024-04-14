Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС
"АвтоВАЗ" отказывается от разработки собственной АКПП для автомобилей LADA Vesta
Стала известна вся правда о трехцветной кошке
CNN: ненормированный график работы является причиной проблем со здоровьем
Породы кошек, которые не любят маленькие территории
Самые разговорчивые породы кошек
Самые ласковые породы кошек
Участники СВО имеют право на страховые выплаты от государства
Как перекрыть татуировку косметикой: советы и инструкции
Укроп привлекает много вредителей, которых не переносит морковь

Почему на грядке с морковью не должно быть укропа

1:59
Садоводство » Овощи

Морковь — это не только вкусное и полезное овощное растение, но и неприхотливое в выращивании. Однако, многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда на грядке с морковью начинает расти укроп. И в этом случае возникает вопрос: почему на грядке с морковью не должно быть укропа?

Почему на грядке с морковью не должно быть укропа
Фото: pikiwiki.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Морковь и укроп — это два разных растения, которые имеют разные потребности в почве и условиях выращивания. Морковь любит рыхлую и плодородную почву, а укроп предпочитает более плотную и богатую органическими веществами почву. Кроме того, укроп является быстрорастущим растением, которое может затенить и подавить молодые ростки моркови.

Второй важный фактор, почему укроп не должен расти на грядке с морковью, это их взаимодействие в плане болезней и вредителей. Укроп является привлекательным для многих вредителей, таких как тля, мухи и другие насекомые. Если укроп будет расти на грядке с морковью, то это может привести к заражению моркови вредителями и, как следствие, ухудшению ее качества и урожайности.

Кроме того, укроп и морковь могут конкурировать за питательные вещества в почве. Укроп быстро растет и потребляет большое количество воды и питательных веществ, что может привести к истощению почвы и недостатку питания для моркови. В результате, морковь может вырасти слабой и маленькой, а также не будет иметь достаточно сил для борьбы с болезнями и вредителями.

Кроме того, укроп и морковь имеют разные сроки созревания. Укроп может быстро вырасти и начать цвести, что может привести к сбиванию сроков созревания моркови. Это может быть особенно проблематично для тех, кто выращивает морковь для продажи или для конкретного срока созревания.

Также, стоит упомянуть о вкусовых качествах моркови, которые могут быть нарушены при наличии укропа на грядке. Укроп имеет яркий и насыщенный аромат, который может перейти на морковь и изменить её вкус.

Вырастить морковь как дважды два!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Посадите в саду хризантемы
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Последние материалы
Самые разговорчивые породы кошек
Самые ласковые породы кошек
Почему на грядке с морковью не должно быть укропа
Юрист предупредила россиян о рисках при сдачи жилья мигрантам
Участники СВО имеют право на страховые выплаты от государства
Как перекрыть татуировку косметикой: советы и инструкции
Спортсмен рассказал, сколько лестничных пролётов нужно подниматься в день для здоровья
Постный тёртый пирог с повидлом: даже в пост можно баловать себя десертами
В Подмосковье завершились съемки новогодней комедии с участием Наталии Орейро
Никита Кологривый заявил, что он стремится стать символом поколения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников