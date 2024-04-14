Делимся методы, которые помогут избавиться от нежелательной растительности

Как избавиться от вишнёвой поросли?

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишнёвая поросль может стать проблемой для садоводов, так как она конкурирует с основными растениями и может затруднить уход за садом. Вот несколько методов, которые помогут избавиться от этой нежелательной растительности:

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вырывание

Регулярно проверяйте сад на наличие вишнёвой поросли и вырывайте её, удаляя как корни, так и надземную часть растения.

использование гербицидов

Применение гербицидов способствует уничтожению вишнёвой поросли. Следуйте инструкциям на упаковке и используйте средства осторожно, чтобы не повредить другие растения.

мульчирование

Наложение мульчи на почву поможет предотвратить рост вишнёвой поросли, так как создаст барьер для семян и способствует удержанию влаги, что необходимо для роста поросли.

ручная обрезка

Отрезание поросли на уровне земли поможет предотвратить её дальнейшее распространение и рост.

перекопка почвы

Периодическая перекопка почвы поможет вынести корни вишнёвой поросли на поверхность, что сделает их более уязвимыми для удаления.

Следует помнить, что для эффективного контроля над вишнёвой порослью может потребоваться сочетание нескольких методов. Важно быть терпеливым и регулярно осуществлять контроль над садом, чтобы избавиться от этой проблемы полностью.