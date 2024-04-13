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Это настоящая беда для огорода: улитки и слизни уничтожают растения

Как избавиться от слизней и улиток в огороде

2:20
Садоводство » Советы

Слизни и улитки могут стать настоящей бедой для вашего огорода, уничтожая растения и причиняя ущерб вашему урожаю. Однако, существует несколько эффективных методов контроля, которые помогут вам избавиться от этих нежелательных гостей, не прибегая к использованию химических веществ. Давайте рассмотрим несколько из них.

Как избавиться от слизней и улиток в огороде
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поддерживайте сухость

Слизни и улитки любят влажные условия, поэтому одним из ключевых шагов к контролю над ними является поддержание сухости в огороде. Используйте системы дренажа, чтобы избежать застоя воды в почве, и избегайте частого полива вечером, когда влажность высока. Вместо этого поливайте утром, чтобы почва успела высохнуть к вечеру.

Используйте естественные барьеры

Установите вокруг посадок барьеры из материалов, которые служат препятствием для слизней и улиток. Например, кольца из золы, известковой муки, древесной щепы или даже обрывки медного провода могут помешать этим гадам достичь ваших растений.

Привлекайте их естественных врагов

Одним из самых эффективных способов контроля над слизнями и улитками является привлечение их естественных врагов. Птицы, жабы, ужи и жуковатки — все они питаются слизнями и улитками. Создайте благоприятные условия для этих хищников, предоставив укрытия и источники пищи, такие как насекомые.

Используйте ловушки

Ловушки могут быть полезны для улавливания слизней и улиток. Вы можете использовать контейнеры с пивом или смешанные с водой и сахаром, которые привлекают эти насекомые и затем утопают их. Регулярно очищайте ловушки, чтобы они оставались эффективными.

Ручная сборка

Хотя это может быть не самым привлекательным методом, ручная сборка слизней и улиток является эффективным способом уменьшить их популяцию. Проводите ежедневные осмотры огорода и активно удаляйте найденных особей.

Избавление от слизней и улиток в огороде требует системного подхода и комбинации различных методов контроля. Поддерживайте сухость, создавайте естественные барьеры, привлекайте естественных врагов, используйте ловушки и регулярно проводите ручную сборку. Совместное применение этих методов поможет вам справиться с этой проблемой и сохранить ваш урожай здоровым и процветающим.

Улитки исчезнуть с огорода! Этот метод нам помог!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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