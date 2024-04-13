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Есть ряд растений, которые просто негативно сказываются на винограде

Эти растения не нужно сажать рядом с виноградом

1:50
Садоводство » Деревья и кустарники

Виноград – одно из самых известных и популярных растений. Однако, при планировании садового дизайна и выборе соседних культур, важно учитывать не только потребности самого винограда, но и его взаимодействие с другими растениями. Некоторые растения могут оказывать негативное воздействие на рост и развитие винограда.

Эти растения не нужно сажать рядом с виноградом
Фото: commons.wikimedia.org by Hot Ash is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Картофель является одним из растений, которые не следует сажать рядом с виноградом. Причина заключается в том, что картофель может быть предпосылкой для развития фитофтороза – опасного грибкового заболевания, которое также может поразить виноградные лозы.

Помидоры – еще одно растение, которое не рекомендуется сажать вблизи винограда. Они также могут быть источником фитофтороза, а также других заболеваний, которые могут повредить виноградные лозы.

Луковые культуры, такие как лук и чеснок, не лучший выбор для соседей винограда. Они могут создавать конкуренцию за питательные вещества в почве и привлекать вредителей, что может негативно сказываться на росте винограда.

Арбузы и дыни также не являются идеальными соседями для винограда. Они могут занимать много места и конкурировать за ресурсы в почве, что может привести к ослаблению виноградных лоз.

Хвощи – это растения, которые могут стать проблемой для винограда из-за их агрессивного роста и конкуренции за влагу и питательные вещества.

Клён также не рекомендуется сажать рядом с виноградом, так как его корни могут нарушать систему корней виноградных лоз, что приведет к снижению урожайности.

Выбирая растения для сада или виноградника, важно помнить об их взаимодействии и возможных негативных последствиях. Соблюдение определенного расстояния между виноградными лозами и другими культурами, а также выбор подходящих соседей, поможет обеспечить здоровый рост и обильный урожай винограда.

Можно ли на винограднике сажать картофель, томаты, клубнику? Что я сажаю в междурадьях винограда?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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