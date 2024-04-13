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Неповторимой красотой и изысканностью отличаются тюльпаны Анжелика

Знакомим с Анжеликой - сортом тюльпан

2:12
Садоводство » Цветы

Тюльпаны — это одни из самых популярных и любимых цветов среди садоводов и цветоводов. Их красивые и яркие цветы украшают наши сады и букеты, принося радость и весеннее настроение. Среди множества сортов тюльпанов особое место занимает сорт Анжелика. э

Знакомим с Анжеликой - сортом тюльпан
Фото: тюльпаны, Анжелика by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under commons.wikimedia.org

Тюльпан Анжелика — это гибридный сорт, который был выведен в Нидерландах в 1980 году. Он относится к группе поздних тюльпанов и отличается своей неповторимой красотой и изысканностью. Цветки этого сорта имеют форму чашелистиков и достигают в диаметре до 10 см. Они окрашены в нежно-розовый цвет с белыми краями и легким фиолетовым оттенком. Каждый цветок имеет до 6 лепестков, что придает ему объемность и изящность.

Одной из главных особенностей тюльпана Анжелика является его высота. Растение может достигать до 60 см в высоту, что делает его идеальным для создания высоких цветочных композиций. Кроме того, этот сорт отличается стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и долгим сроком цветения, что позволяет наслаждаться его красотой на протяжении всего весеннего сезона.

Тюльпан Анжелика прекрасно смотрится как в одиночной посадке, так и в сочетании с другими цветами. Он идеально сочетается с нежными оттенками фиолетового и белого, а также с яркими красными и желтыми цветами. Благодаря своей универсальности, этот сорт может использоваться для создания разнообразных композиций в саду или на клумбе.

Кроме своей красоты, тюльпан Анжелика имеет и символическое значение. Он ассоциируется с чистотой, нежностью и любовью. В некоторых культурах он также считается символом процветания и богатства. Поэтому этот сорт часто выбирают для создания свадебных букетов или подарков любимым людям.

Для выращивания тюльпана Анжелика необходимо выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Он предпочитает умеренный полив и регулярное подкормку органическими удобрениями. После цветения луковицы необходимо выкопать и хранить в прохладном месте до следующей весны.

Выгонка тюльпанов. Сорт Angelique (Сорт Анжелика)
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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