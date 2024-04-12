Сорта укропа, дающие ранний, средний и поздний урожай

Сорта укропов сорта подразделяются на ранние, средние и поздние в зависимости от скорости созревания.
Делимся подборкой всех видов.
Раннеспелые сорта
"Редут". Ароматный сорт, хорош для консервирования.
"Зонтик". Образует яркие розетки сочной зелени, требует высокой влажности и достаточного азота в почве.
Среднеспелые сорта
"Ришелье". Кустовой, с крупными листьями, зонтики созревают ближе к середине лета.
"Амазон". Вкусный и урожайный, с одного куста можно получить около 65 г зелени.
Поздние сорта
"Аллигатор". Зонтики появляются только осенью, ароматная и сочная зелень.
"Озорник". Даёт хороший урожай тёмной зелени с сизым налётом, куст достигает 1,3 м в высоту.
Выбирая разные сорта с разным временем созревания, можно обеспечить наличие свежей зелени на протяжении всего сезона — от ранней весны до середины осени.
Вероятно, вы замечали, как ваша кошка внезапно начинает вылизывать ваше лицо