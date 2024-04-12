Сорта укропа, дающие ранний, средний и поздний урожай

Подборка сортов укропа

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сорта укропов сорта подразделяются на ранние, средние и поздние в зависимости от скорости созревания.

Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Делимся подборкой всех видов.

Раннеспелые сорта

"Редут". Ароматный сорт, хорош для консервирования.

"Зонтик". Образует яркие розетки сочной зелени, требует высокой влажности и достаточного азота в почве.

Среднеспелые сорта

"Ришелье". Кустовой, с крупными листьями, зонтики созревают ближе к середине лета.

"Амазон". Вкусный и урожайный, с одного куста можно получить около 65 г зелени.

Поздние сорта

"Аллигатор". Зонтики появляются только осенью, ароматная и сочная зелень.

"Озорник". Даёт хороший урожай тёмной зелени с сизым налётом, куст достигает 1,3 м в высоту.

Выбирая разные сорта с разным временем созревания, можно обеспечить наличие свежей зелени на протяжении всего сезона — от ранней весны до середины осени.