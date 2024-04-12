Проверяем гладиолусы после зимы: готовим их к посадке

После зимы стоит проверить луковицы гладиолусов. Они начинают прорастать, ощущая приближение весны. Поэтому важно провести проверку луковиц.
Во-первых, следует отсеять больные луковицы.
Во-вторых, стоит выбрать луковицы, которые готовы к быстрому росту.
Сначала осмотрите их, убедитесь, что проростки здоровы и нет признаков гнили или болезней, особенно на дне. Если проростки кажутся слабыми или повреждёнными, лучше не использовать такие луковицы для посадки.
Оптимальная температура хранения — от 5 до 9 градусов Цельсия.
Если у вас мягкий климат и уже нет угрозы заморозков, можно сделать раннюю посадку. Однако укройте луковицы временным укрытием.
Для регионов с мягким климатом можно начать постепенную посадку луковиц в землю, высаживая немного каждую неделю, чтобы растения цвели последовательно на протяжении всего сезона.
Если уж луковицы начали расти и вам некуда их высаживать, можно посадить их в горшки и поместить на светлое окно.
Также вы можете вырастить гладиолусы в кашпо, сажая их в середину и облагораживая края однолетниками.
Хорошие луковицы и без признаков прорастания можно оставить для хранения. А вот те, которые имеют язвочки и повреждения, можно попробовать обработать зелёнкой. Если повреждения слишком серьёзные, лучше отбросить такие луковицы.
Также не забудьте обрезать старые корни и сухие чешуйки у старых луковиц перед посадкой.
Молодые луковицы (детки) также стоит тщательно осмотреть и обработать. Высушите после обработки в тени и хорошо проветриваемом месте.
Храните луковицы в прохладном и тёмном месте до момента посадки.
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