Проверяем гладиолусы после зимы: готовим их к посадке

Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После зимы стоит проверить луковицы гладиолусов. Они начинают прорастать, ощущая приближение весны. Поэтому важно провести проверку луковиц.

Фото: commons.wikimedia.org by JonRichfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, следует отсеять больные луковицы.

Во-вторых, стоит выбрать луковицы, которые готовы к быстрому росту.

Сначала осмотрите их, убедитесь, что проростки здоровы и нет признаков гнили или болезней, особенно на дне. Если проростки кажутся слабыми или повреждёнными, лучше не использовать такие луковицы для посадки.

Оптимальная температура хранения — от 5 до 9 градусов Цельсия.

Если у вас мягкий климат и уже нет угрозы заморозков, можно сделать раннюю посадку. Однако укройте луковицы временным укрытием.

Для регионов с мягким климатом можно начать постепенную посадку луковиц в землю, высаживая немного каждую неделю, чтобы растения цвели последовательно на протяжении всего сезона.

Если уж луковицы начали расти и вам некуда их высаживать, можно посадить их в горшки и поместить на светлое окно.

Также вы можете вырастить гладиолусы в кашпо, сажая их в середину и облагораживая края однолетниками.

Хорошие луковицы и без признаков прорастания можно оставить для хранения. А вот те, которые имеют язвочки и повреждения, можно попробовать обработать зелёнкой. Если повреждения слишком серьёзные, лучше отбросить такие луковицы.

Также не забудьте обрезать старые корни и сухие чешуйки у старых луковиц перед посадкой.

Молодые луковицы (детки) также стоит тщательно осмотреть и обработать. Высушите после обработки в тени и хорошо проветриваемом месте.

Храните луковицы в прохладном и тёмном месте до момента посадки.