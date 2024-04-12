Эффектное зрелище: этот вечнозелёный кустарник привлекает внимание своими листьями

Посадите на участке магонию падуболистную

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Магония падуболистная — вечнозелёный кустарник, который привлекает внимание своим красивым видом. В период цветения его соцветия насыщенно жёлтого оттенка создают эффектное зрелище, дополняясь глянцевыми зелёными листьями. К осени листья приобретают красноватый оттенок, а плоды становятся сизо-синими и сладко-кислыми, хотя их не используют в пищу часто.

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Цветение магонии приходит в апреле-мае, а ягоды созревают к августу-сентябрю. Растение хорошо переносит климат средней полосы и зимует под снегом, что предотвращает подмерзание побегов. Оно также известно как орегонский виноград за схожесть плодов.

Магония не требовательна к почве и хорошо растёт в тени. Она выглядит привлекательно в групповых посадках или как невысокая живая изгородь, а также может выступать в роли солитера. Растение легко поддаётся стрижке и обрезке, которые можно начать в возрасте около 10 лет.