Этот эффектный почвопокровник создаёт эффектный ковёр: очаровательные цветы создают яркий контраст

Этот почвопокровник является одним из наиболее привлекательных. Речь об асперуле. Растение известно как ясменник.
Плотный зелёный ковёр с белыми цветками, собранными в соцветия, создаёт эффектное сочетание. Соцветия могут быть светло-розовыми, голубыми или даже жёлтыми. Цветение начинается в мае и длится до июля, а некоторые виды сохраняют цветы до глубокой осени.
Асперулу следует высаживать на хорошо освещённых местах с питательным грунтом. Она может расти в лёгкой тени, но в полном затенении стебли вытягиваются, и цветение уменьшается. Растение не требовательно к составу почвы. Может произрастать на одном месте до 10 лет.
Растение достигает высоты до 35 см и ширины до 40 см. Оно не выносит засуху и избыток влаги, поэтому поливают его 3-4 раза в неделю. Асперулу также используют в кулинарии в качестве приправы. На зиму её укрывают лапником или нетканым материалом, а в период активного роста удобряют комплексными удобрениями.
Асперула широко применяется в ландшафтном дизайне, особенно для оформления альпинариев и бордюров. Она хорошо сочетается с другими цветущими растениями.
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