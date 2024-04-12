Этот эффектный почвопокровник создаёт эффектный ковёр: очаровательные цветы создают яркий контраст

Посадите на участке асперулу

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот почвопокровник является одним из наиболее привлекательных. Речь об асперуле. Растение известно как ясменник.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Плотный зелёный ковёр с белыми цветками, собранными в соцветия, создаёт эффектное сочетание. Соцветия могут быть светло-розовыми, голубыми или даже жёлтыми. Цветение начинается в мае и длится до июля, а некоторые виды сохраняют цветы до глубокой осени.

Асперулу следует высаживать на хорошо освещённых местах с питательным грунтом. Она может расти в лёгкой тени, но в полном затенении стебли вытягиваются, и цветение уменьшается. Растение не требовательно к составу почвы. Может произрастать на одном месте до 10 лет.

Растение достигает высоты до 35 см и ширины до 40 см. Оно не выносит засуху и избыток влаги, поэтому поливают его 3-4 раза в неделю. Асперулу также используют в кулинарии в качестве приправы. На зиму её укрывают лапником или нетканым материалом, а в период активного роста удобряют комплексными удобрениями.

Асперула широко применяется в ландшафтном дизайне, особенно для оформления альпинариев и бордюров. Она хорошо сочетается с другими цветущими растениями.