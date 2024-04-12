Этот эффектный цветок украсит альпинарии

Этионема, также известная как крылотычинник, является многолетним растением, часто встречающимся на горных склонах. В культурном садоводстве оно прекрасно вписывается в альпинарии и каменистые сады.
Растение характеризуется красивыми сизыми листьями и бело-розовыми цветками, распускающимися весной и цветущими до конца лета. Этионема может достигать высоты от 3 до 30 см и ширины до 40 см. Предпочитает солнечное освещение и бедные песчаные или каменистые почвы с хорошим дренажем.
Не требует избыточного полива, поскольку засухоустойчива, но нуждается в укрытии на зиму. В саду хорошо сочетается с камнями и другими растениями, такими как иберис и мыльнянка.
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